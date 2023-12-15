Чтобы жизнь сладкой не казалась: польские производители требуют эмбарго на украинский сахар

Объединение польских производителей сахарной свеклы хочет запретить импорт украинского сахара в Польшу. Оно обратилось к новому министру сельского хозяйства, поскольку считает нашу продукцию угрозой своему бизнесу.

Эмбарго на украинский сахар

Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы хочет ввести немедленное эмбарго на импорт сахара из Украины. По мнению представителей, временная приостановка действия квот на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС больше всего ударила по предпринимателям соседних стран. В частности, так произошло из-за того, что импорт сахара вырос в десять раз.

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В последние месяцы в Польше и других соседних с Украиной государствах наблюдалось существенное снижение цен на сахар, что ставит польскую индустрию в менее конкурентное положение по сравнению со странами Западной Европы.

– заявили в ассоциации.

Предприниматели считают, что ЕС не должен продолжать отмену квот для сельскохозяйственной продукции. Скорее, наоборот, он должен запретить импорт украинского сахара в Польшу, как это сделали в Словакии и Венгрии. Они попросили нового министра сельского хозяйства Чеслава Секерского продвигать в Брюсселе идею вернуть квоты.

Представитель Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик подчеркнул, что не считает потенциальное эмбарго верным решением. Этот вопрос следует решать путем переговоров между Украиной и ЕС.

Нам нужны хорошие конструктивные переговоры с украинской стороной. В последнее время в наших отношениях было слишком много плохих эмоций. Мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее в борьбе с Россией, но и должны мягко подчеркивать, что некоторые наши интересы нельзя ставить под угрозу.

– объяснил Пащик.

Еще в сентябре 2023 года Еврокомиссия упразднила ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции в 5 стран ЕС. Тем не менее Польша, Словакия и Венгрия объявили односторонние ограничения на украинский импорт.