Польша хочет запретить импорт украинского зерна: грозит ли это транзиту сейчас
Европейская комиссия с 15 сентября пообещала отменить запрет на импорт украинского зерна в пять стран ЕС. В то же время, от Польши прозвучали неоднозначные заявления о закрытии транзита в одностороннем порядке.
Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг эти слова, мол, к транзиту претензий нет. Это 24 Каналу прокомментировал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
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Заигрались в политические процессы
По мнению заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, транзиту украинской продукции еще ничего не угрожает. Эту историю мы проходили в апреле. Тогда поляки слишком заигрались в политические процессы в своей стране, стремясь получить электорат польских фермеров, даже запретив транзит.
Это единоличные решения, противоречащие всем нормам торговых отношений в европейском сообществе. Более того, противоречат нормам торговых отношений с другими странами,
– сказал Марчук.
Более 12 стран обратились к Еврокомиссии с просьбой объяснить, почему были запреты на импорт с мая по июнь, а затем еще продлили до сентября. Европейская комиссия не нашла объяснений, но заверила, что после 15 сентября все будет работать как раньше.
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Борьба за голоса
Как отметил Марчук, самым большим инициатором запретов выступает Польша. Ведь скоро у них выборы в Сейм и провластные силы пытаются найти механизм, чтобы получить голоса. Польские власти пытаются получить голоса через националистически настроенного польского фермера, который во всех бедах почему-то обвиняет украинцев. Хотя все беды начались, когда Россия начала войну и Украина больше всего страдает в этих условиях.
Поляки недосчитались средств не из-за Украины, а потому, что цены снизились. Вероятно, игра на экономических рычагах Польши будет продолжаться до выборов в октябре. В этих условиях Украине важно проводить коммуникацию с Европейской комиссией для того, чтобы происходил транзит,
– отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.
Кроме того, если до этого времени не будет работать море, то должна быть определенная система субсидирования. К сожалению, сейчас Украина – заложник политической ситуации на территории Польши. В рамках пяти восточноевропейских стран создана рабочая комиссия, к которой причастна Украина. Она призвана решать логистические проблемы из-за присутствия украинского зерна.
Польский бизнес, занимающийся производством молока или переработкой мяса, один из первых заявил, что категорически против действий правительства, которое в единоличном порядке запрещает импорт из Украины зерновой группы.
"Ни одна страна мира не чувствует того, что чувствует Украина. Мы и защищаемся, защищая весь мир, и в этих условиях еще и выращиваем, являемся конкурентными, стараемся за свой счет выживать. Так не лишайте нас, пожалуйста, хотя бы возможности продавать", – подытожил Марчук.
Что известно о запрещении транзита Польшей
- Польское правительство грозится закрыть границу для украинского зерна в одностороннем порядке, если Еврокомиссия не продлит запрет на импорт в пять стран.
- В Еврокомиссии подчеркнули, что не получали запроса на продление запрета. Более того, там заявили, что упорно работают над тем, чтобы увеличить возможности экспортирования украинского зерна.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль жестко отреагировал на блокаду украинского зерна. Реакция главы Кабмина возмутила замглавы польского МИД Павла Яблонского. Он назвал твит Шмыгаля – "недипломатическим заявлением".