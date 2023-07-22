Польша хочет запретить импорт украинского зерна: грозит ли это транзиту сейчас

Европейская комиссия с 15 сентября пообещала отменить запрет на импорт украинского зерна в пять стран ЕС. В то же время, от Польши прозвучали неоднозначные заявления о закрытии транзита в одностороннем порядке.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг эти слова, мол, к транзиту претензий нет. Это 24 Каналу прокомментировал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Заигрались в политические процессы

По мнению заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, транзиту украинской продукции еще ничего не угрожает. Эту историю мы проходили в апреле. Тогда поляки слишком заигрались в политические процессы в своей стране, стремясь получить электорат польских фермеров, даже запретив транзит.

Это единоличные решения, противоречащие всем нормам торговых отношений в европейском сообществе. Более того, противоречат нормам торговых отношений с другими странами,

– сказал Марчук.

Более 12 стран обратились к Еврокомиссии с просьбой объяснить, почему были запреты на импорт с мая по июнь, а затем еще продлили до сентября. Европейская комиссия не нашла объяснений, но заверила, что после 15 сентября все будет работать как раньше.

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Борьба за голоса

Как отметил Марчук, самым большим инициатором запретов выступает Польша. Ведь скоро у них выборы в Сейм и провластные силы пытаются найти механизм, чтобы получить голоса. Польские власти пытаются получить голоса через националистически настроенного польского фермера, который во всех бедах почему-то обвиняет украинцев. Хотя все беды начались, когда Россия начала войну и Украина больше всего страдает в этих условиях.

Поляки недосчитались средств не из-за Украины, а потому, что цены снизились. Вероятно, игра на экономических рычагах Польши будет продолжаться до выборов в октябре. В этих условиях Украине важно проводить коммуникацию с Европейской комиссией для того, чтобы происходил транзит,

– отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Кроме того, если до этого времени не будет работать море, то должна быть определенная система субсидирования. К сожалению, сейчас Украина – заложник политической ситуации на территории Польши. В рамках пяти восточноевропейских стран создана рабочая комиссия, к которой причастна Украина. Она призвана решать логистические проблемы из-за присутствия украинского зерна.

Польский бизнес, занимающийся производством молока или переработкой мяса, один из первых заявил, что категорически против действий правительства, которое в единоличном порядке запрещает импорт из Украины зерновой группы.

"Ни одна страна мира не чувствует того, что чувствует Украина. Мы и защищаемся, защищая весь мир, и в этих условиях еще и выращиваем, являемся конкурентными, стараемся за свой счет выживать. Так не лишайте нас, пожалуйста, хотя бы возможности продавать", – подытожил Марчук.

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