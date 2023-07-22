Згодом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький спростував ці слова, мовляв, до транзиту претензій немає. Це 24 Каналу прокоментував заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Загралися у політичні процеси

На думку заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, транзиту української продукції ще нічого не загрожує. Цю історію ми проходили у квітні. Тоді поляки аж занадто загралися у політичні процеси у своїй країні, прагнучи здобути електорат польських фермерів, навіть заборонивши транзит.

Це одноосібні рішення, які суперечать всім нормам торговельних відносин в європейській спільноті. Ба більше, суперечать нормам торгових відносин з іншими країнами,

– сказав Марчук.

Понад 12 країн звернулися до Єврокомісії з проханням пояснити, чому були заборони на імпорт з травня до червень, а потім ще продовжили до вересня. Європейська комісія не знайшла пояснень, але запевнила, що після 15 вересня все функціонуватиме як раніше.

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Боротьба за голоси

Як зауважив Марчук, найбільшим ініціатором заборон виступає Польща. Адже скоро у них вибори до Сейму й провладні сили намагаються знайти механізм, аби здобути голоси. Польська влада намагається отримати голоси через націоналістично налаштованого польського фермера, якийсь в усіх бідах чомусь звинувачує українців. Хоча всі біди почалися, коли Росія розпочала війну й Україна найбільше страждає в цих умовах.

Поляки недорахувалися коштів не через Україну, а тому, що ціни знизилися. Ймовірно, гра на економічних важелях Польщі триватиме до виборів у жовтні. В цих умовах Україні важливо проводити комунікацію з Європейською комісією для того, щоб відбувався транзит,

– зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Крім того, якщо до того часу не працюватиме море, то має бути певна система субсидування. На жаль, зараз Україна – заручник політичної ситуації на території Польщі. У рамках п'яти східноєвропейських країн створена робоча комісія, до якої дотична Україна. Вона покликана розв'язувати логістичні проблеми через присутність українського збіжжя.

Польський бізнес, який займається виробництвом молока чи переробленням м'яса, один з перших заявив, що категорично проти дій уряду, який в одноосібному порядку забороняє імпорт з України зернової групи.

"Ні одна країна світу не відчуває того, що відчуває Україна. Ми й боронимося, захищаючи весь світ, й в цих умовах ще й вирощуємо, є конкурентними, намагаємося власним коштом виживати. То не позбавляйте нас, будь ласка, хоча б можливості продавати", – підсумував Марчук.

Що відомо про заборону транзиту Польщею