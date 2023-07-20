Про це передає кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю. Крім того, Яблонський заявив, що Польща значно допомагає Україні після того, як на неї повномасштабно напала російська армія.

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Яблонський розкритикував твіт Шмигаля про зерно

За результатами зустрічі Ради ЄС, заступник міністра закордонних справ Польщі позитивно оцінив створення спеціального сектору у Європейському фонді миру для подальшої підтримки України.

Яблонський зазначив, що ще тривають обговорення всіх деталей. Зокрема, у Варшаві вважають, що допомога має відбуватися не коштом європейських платників податків, а шляхом використання заморожених російських активів.

Окрім цього, зараз точаться дискусії, чи буде продовжена заборона на імпорт українського зерна Єврокомісією після 15 вересня. У Варшаві цю заборону планують продовжити в односторонньому порядку, якщо у Брюсселі це рішення не узгодять.

Відповідаючи на запитання журналістів, Яблонський відреагував на твіт прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У соцмережі Шмигаль розкритикував намір Польщі продовжити заборону та назвав це недружнім кроком.

Я бачив цей запис і можу сказати, що це дуже дипломатична заява. Польща допомагає Україні значною мірою, і все, що ми робимо для неї, ми робимо і для інших союзників,

– відповів він.

Яблонський зазначив, що Польща буде підтримувати Україну так, як це вигідно самій Польщі. За словами замміністра, способом ведення політики повинні бути "не агресивні пости у Твіттері, а радше захист того, що Польща дійсно зробила для України".

"Ми завжди будемо відстоювати свої інтереси. Якщо хтось обіцяє доступ на польський ринок, не порадившись з польським урядом, думаю, що може так статися, що ці обіцянки просто не будуть виконані", – сказав Яблонський журналістам.

Загалом, у Варшаві виступають за покращення відносин України із європейськими партнерами та приєднання до європейського ринку. Проте, заступник очільника МЗС Польщі заявив, що Польща готова захищати інтереси своїх фермерів, підприємців та споживачів.

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