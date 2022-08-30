Импортные товары подорожают

В начале августа министр финансов Сергей Марченко анонсировал возможное введение в Украине 10% сбора на валютообменные операции по покупке импортных товаров и услуг. В комментарии 24 каналу Сергей Фурса отметил, что инициатива вряд ли критически повлияет на бизнес, но импортные товары подорожают на 10%.

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Сергей Фурса Научная степень/должность Вряд ли эта инициатива критически повлияет на украинский бизнес, зависимый от импортных комплектующих – просто их товары станут на 10% дороже. Разговоры же о том, что украинский бизнес, и в частности экспортеры, потеряют доходы и долю рынка, – это все бред и жалоба.

По его мнению, все должны понять: если будет потеряна макроэкономическая стабильность, то потери всех будут в разы больше. И нежелание вводить такой налог – это инфантильная история.

Наверное, есть и альтернативные методы влияния на макроэкономическую ситуацию в стране, но в нынешней ситуации власти должны использовать все доступные инструменты, не имея возможности перебирать. Можно сказать так: это плохое, но полезное решение. Это тот случай, когда популизм соперничает с необходимостью,

– констатирует эксперт.

Кстати, по мнению директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, от внедрения 10% сбора пострадает "белый" бизнес, потому что "схемные" бизнесы окажутся в более выгодных конкурентных условиях. И речь не идет о схемах нарушения украинского законодательства, все будет в рамках законодательства.

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