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30 января 2025, 10:54
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Индекс Биг-Мака: как оценили курс валюты в Украине

Валерия Моргун

Гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира. Это можно увидеть в обновленном индексе Биг-Мака.

Что такое индекс Биг-Мака

По состоянию на сейчас Биг-Мак стоит в Украине 120 гривен, тогда как в США 5,79 долларов, пишет 24 канал со ссылкой на данные рейтинга The Economist за январь 2025 года.

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Индекс Биг-Мака

Big Mac index был разработан The Economist в 1986 году. Его расчет базируется на паритете покупательной способности (или ППС), по которой курс валюты должен уравнивать стоимость корзины товаров (бургера) в разных странах.

Какой индекс Биг-Мака относительно гривны

Сейчас курс украинской валюты недооценен на 50,7%, если сравнивать с обменным курсом 42,0 гривны/доллар. В то же время курс по покупательной способности должен быть на уровне 20,73 гривны/доллар.

Вообще за последние годы данные демонстрируют существенную недооцененность гривни. Но это мешает ей и дальше девальвировать.

Заметьте! Так в 2024 году украинская гривна находилась на восьмом месте с конца в индексе Биг-Мака.

Индекс Биг-Мака и другие валюты

Наиболее недооцененными валютами в январе 2025 года также стали денежные единицы таких стран:

  • Тайвань;
  • Индонезия;
  • Индия;
  • Египет;
  • ЮАР.

Переоцененными валютами являются:

  • швейцарский франк (на 38,0%);
  • аргентинский песо (на 20,1%);
  • уругвайский песо (на 19,3%);
  • норвежская крона (на 15,3%),;
  • евро (на 2,8%);
  • колон Коста-Рики (на 1,9%).

Интересно! Из списка исчез британский фунт, однако попала валюта Коста-Рики.