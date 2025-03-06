Не стоит рассчитывать ни на что: у кого не будут расти выплаты из-за индексации

Индексация выплат состоялась. Изменения коснулись большинства пенсионеров. Однако, есть и те, кто совсем не почувствует увеличения размера выплат.

У кого не вырастет выплата из-за индексации

Эксперт Сергей Коробкин рассказал, что влияние индексации не почувствуют пенсионеры, которые получают максимальную пенсию сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Socportal.

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Напомним! Максимальная пенсия сейчас составляет 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, то есть – 23 610 гривен.

Также индексация не повлияет:

на выплаты судей;

на пенсии или социальные выплаты в размере 2 361 гривны.

Дело в том, что последние выплаты связаны с прожиточным минимумом, который не рос.

Обратите внимание! Указанная государственная социальная помощь не считается пенсией, поэтому на нее не распространяется постановление о повышении.