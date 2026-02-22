Работающие пенсионеры в зоне риска: будет ли для них специальное повышение в марте
- Работающие пенсионеры подпадают под индексацию пенсий подпадают под индексацию пенсий, но выплаты повышаются после завершения работодателями отчетного цикла, чаще всего летом.
- Пенсионеры не теряют право на индексацию, но должны контролировать корректность данных в реестре, во избежание задержек в перерасчете.
Мартовская индексация традиционно охватывает миллионы пенсионеров, однако для тех, кто продолжает работать, правила могут отличаться. Предусмотрен ли для этой категории отдельный механизм повышения и как это повлияет на их выплаты, читайте далее.
Проиндексируют ли пенсию работающим пенсионерам?
Мартовская индексация традиционно воспринимается как универсальный механизм повышения пенсий, однако для граждан, которые продолжают работать, она реализуется по другой процедуре, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Автоматическое доначисление в марте применяется только тогда, когда в реестре уже есть полные и актуальные данные о страховом стаже и начисленной заработной плате. Для работающих пенсионеров эти показатели уточняются после завершения работодателями отчетного цикла.
Обратите внимание! Фактически речь идет не об ограничении права на индексацию, а об особенностях информационного учета.
Данные о доходе за предыдущий год попадают в реестр застрахованных лиц с определенной временной задержкой. Только после их обработки возможен корректный перерасчет.
Именно поэтому повышение для этой категории чаще всего отображается летом, когда отчетность уже полностью интегрирована в систему.
Теряют ли работающие пенсионеры право на индексацию?
При этом важно понимать, что работающие пенсионеры не теряют ни самого права на индексацию, ни сумм, подлежащих начислению. Речь идет исключительно о смещении сроков, рассказали в Пенсионном фонде.
Важно! Если лицо прекращает трудовые отношения, изменение статуса после обновления информации в реестре автоматически учитывается при следующей выплате.
Учитывая это, эксперты советуют контролировать корректность данных в персональном электронном кабинете ПФУ. Неточности относительно периода работы или даты увольнения могут напрямую повлиять на сроки перерасчета.
В случае выявления разногласий необходимо инициировать уточнение через работодателя или обратиться в сервисный центр фонда или ЦПАУ.
Что еще следует знать об индексации в Украине?
В 2026 году очередной перерасчет пенсий запланирован с 1 марта. Ожидается, что коэффициент повышения составит 12,1%, что должно отразиться на большинстве страховых выплат. Такой пересмотр является частью ежегодного механизма осовременивания пенсионных сумм.
Индексация проводится с учетом макроэкономических показателей, прежде всего уровня инфляции и динамики средней заработной платы в стране. Именно сочетание этих факторов формирует коэффициент роста, призванный частично компенсировать обесценивание доходов и сохранить покупательную способность пенсий.