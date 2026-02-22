Работающие пенсионеры в зоне риска: будет ли для них специальное повышение в марте

Мартовская индексация традиционно охватывает миллионы пенсионеров, однако для тех, кто продолжает работать, правила могут отличаться. Предусмотрен ли для этой категории отдельный механизм повышения и как это повлияет на их выплаты, читайте далее.

Проиндексируют ли пенсию работающим пенсионерам?

Мартовская индексация традиционно воспринимается как универсальный механизм повышения пенсий, однако для граждан, которые продолжают работать, она реализуется по другой процедуре, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Автоматическое доначисление в марте применяется только тогда, когда в реестре уже есть полные и актуальные данные о страховом стаже и начисленной заработной плате. Для работающих пенсионеров эти показатели уточняются после завершения работодателями отчетного цикла.

Обратите внимание! Фактически речь идет не об ограничении права на индексацию, а об особенностях информационного учета.

Данные о доходе за предыдущий год попадают в реестр застрахованных лиц с определенной временной задержкой. Только после их обработки возможен корректный перерасчет.

Именно поэтому повышение для этой категории чаще всего отображается летом, когда отчетность уже полностью интегрирована в систему.

Теряют ли работающие пенсионеры право на индексацию?

При этом важно понимать, что работающие пенсионеры не теряют ни самого права на индексацию, ни сумм, подлежащих начислению. Речь идет исключительно о смещении сроков, рассказали в Пенсионном фонде.

Важно! Если лицо прекращает трудовые отношения, изменение статуса после обновления информации в реестре автоматически учитывается при следующей выплате.

Учитывая это, эксперты советуют контролировать корректность данных в персональном электронном кабинете ПФУ. Неточности относительно периода работы или даты увольнения могут напрямую повлиять на сроки перерасчета.

В случае выявления разногласий необходимо инициировать уточнение через работодателя или обратиться в сервисный центр фонда или ЦПАУ.

Что еще следует знать об индексации в Украине?