Индексация пенсий: у кого больше всего вырастут выплаты
Весной пенсионеров ожидает индексация, однако вырастут выплаты для всех по-разному. Максимальное увеличение выплаты запланировано в размере 1 500 тысяч гривен.
Об этом говорится в проекте постановления Кабмина об индексации пенсий, опубликованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины, передает 24 Канал.
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Насколько украинцам повысят пенсию в 2023 году
- Пенсия 1 920 гривен (минимальная пенсия) вырастет на 384 гривен;
- пенсия 2 100 гривен – на 420 гривен;
- пенсия 3 000 гривен – рост на 600 гривен;
- пенсия 3 500 гривен – на 700 гривен;
- пенсия 4 000 гривен – на 800 гривен;
- пенсия 5 000 гривен – на 1 000 гривен;
- пенсия 7 500 гривен – на 1500 гривен.
Как увеличится пенсия, назначенная в последние годы
- Для пенсий, назначенных в 2020 – 2022 годах, минимальный размер повышения составит 100 гривен.
- На таком же уровне установлена минимальная сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло раньше.
Кому пенсии не проиндексируют
Ранее первый заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк замечал, что военным пенсионерам пока не проиндексируют выплаты.
Также те, кто получает научную пенсию и пенсионеры-госслужащие. Сейчас идет дискуссия, но именно эти категории граждан пользуются специальными законами, где не предусмотрено проведение индексации,
– добавляет Михаил Цымбалюк.
Выплаты в этом году получат около 7,5 миллиона пенсионеров. В бюджете на этот год дали право регулировать все эти выплаты при наличии средств.