Пенсии вырастут на 10%, но это не точно: чего ожидать от весенней индексации

С 1 марта 2025 года в Украине проведут индексацию пенсий, что приведет к их повышению. Пенсионный фонд Украины заложил в бюджет рост выплат на 10%, однако фактический рост может быть еще больше.

Как работает индексация

Согласно бюджету ПФУ, индексация состоится с коэффициентом 1,10. Размер повышения зависит от среднего роста зарплат за три года и уровня инфляции, передает 24 Канал со ссылкой на проект постановления правительства, размещенный на сайте ФПУ.

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С учетом высокой инфляции и повышения зарплат индексация пенсий может достичь 11-12%. Во время мартовской индексации пенсия увеличивается в соответствии с определенным коэффициентом, но учитывается сумма, рассчитанная по формуле.

Если повышение составит 8%, то пенсия, которая по формуле была 1 230 гривен, вырастет до 1 328,4 гривны. Однако фактически будет выплачиваться установленный государством размер – 2 361 гривна.

Как рассчитывается индексация

Она состоит из 50% годовой инфляции и 50% среднего роста зарплат за три года. Это позволяет компенсировать обесценивание пенсионных выплат.

Заметьте! Окончательные данные по индексации будут объявлены ближе к марту, когда официальная статистика определит динамику зарплат и уровень инфляции.

Кому пенсии не повысят

Индексация направлена на осовременивание старых пенсий, поэтому те, кто вышел на пенсию в течение последних нескольких лет, перерасчет не получат.

В 2024 году правительство ввело временные лимиты на индексацию: