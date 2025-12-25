Не всем повезет: кому из пенсионеров проиндексируют пенсии в 2026 году
- В 2026 году запланирована индексация пенсий с 1 марта, учитывающей среднюю зарплату за три предыдущих года.
- Повышение не получат пенсионеры, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, и те, кто получает специальные пенсии.
Каждый год с 1 марта в Украине проводят индексацию пенсий - увеличение или уменьшение размера выплат, в зависимости от показателя средней зарплаты. Пенсии некоторых категорий украинцев проиндексируют, а других - нет.
Как происходит индексация пенсий в 2026 году?
В проекте государственного бюджета 2026 года предусмотрено на пенсионное обеспечение 1 триллион 27 миллиардов гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Благодаря этому с 1 марта проведут ежегодную индексацию пенсий. Для этого учитывается показатель средней зарплаты за три года перед повышением. Процесс происходит автоматически, поэтому пенсионерам не надо никуда обращаться для перерасчета.
Сейчас сумма повышения неизвестна, поскольку коэффициент перерасчета будет объявлен правительством в течение февраля 2026 года. Вместе с тем некоторые пенсии вырастут и без индексации, но зависят от размера прожиточного минимума.
В 2026 году выплату для нетрудоспособных лиц увеличат до 2 595 гривен (+234 гривен против 2025 года), что повлияет на размер пенсий:
- минимальная пенсия вырастет до 2 595 гривен;
- максимальная пенсия вырастет до 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов).
Кто не получит повышение пенсии?
В 2026 году без повышения пенсий останутся следующие категории пенсионеров:
- которые вышли на пенсию в течение последних трех лет;
- которые получают специальные пенсии.
Изменения выплаты для новых пенсионеров не произойдет ввиду того, что их пенсии учитывают актуальные показатели заработка. Индексацию же спецпенсий регулируют отдельными законами.
Что известно о пенсиях в Украине?
С 1 января 2026 года минимальная пенсия в Украине вырастет до 2 595 гривен для работающих пенсионеров и до 3 328 гривен для неработающих. Для выхода на пенсию в 2026 году требование о минимальном страховом стаже изменится по сравнению с 2025 годом.
Размер пенсии в Украине зависит от средней зарплаты, индивидуального коэффициента зарплаты и коэффициента стажа. Даже с большим стажем низкая официальная зарплата может существенно снизить размер пенсии, поскольку она формирует базу расчета.
Пенсионеры в возрасте от 70 лет получают ежемесячные доплаты за возраст: 300 гривен для лиц 70 – 74 лет, 456 гривен для 75 – 79 лет, 570 гривен для 80 лет и старше. Участники боевых действий получают повышение к пенсии в размере 590 гривен.
В 2026 году для получения пенсии по возрасту в Украине будет необходимо иметь минимум 33 года страхового стажа. Пенсия не будет назначена без официально подтвержденных доходов и документов, которые подтверждают страховой стаж.