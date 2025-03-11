Хватит ли у государства средств на индексацию пенсий этой весной

В Украине продолжается ежегодная индексация пенсий, которая в этом году охватит более 10 миллионов пенсионеров. В то же время у многих возникает вопрос – хватит ли бюджета на такое масштабное повышение выплат.

Сколько денег пойдет на индексацию

Министр социальной политики Оксана Жолнович объяснила, что на индексацию предусмотрено 57,5 миллиарда гривен, передает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Этой суммы достаточно, чтобы все получили пенсии вовремя, без задержек. Часть украинцев уже начала получать проиндексированные пенсии – пересчитанные суммы поступили с 4 марта.

Какие суммы направляют на индексацию:

По состоянию на 6 марта повышенные выплаты уже получили 2,5 миллиона пенсионеров, на что было направлено около 20 миллиардов гривен.

Общий объем финансирования индексации составляет 35,2 миллиарда гривен из средств Пенсионного фонда и еще 22 миллиарда гривен предоставляет государственный бюджет.

Заметьте! По словам Оксаны Жолнович, этого финансового ресурса вполне хватает, чтобы обеспечить своевременную выплату проиндексированных пенсий – никаких задержек не предвидится.