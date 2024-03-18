Перерасчет пенсий: как изменились выплаты украинцев с 1 марта

С 1 марта началась масштабная пенсионная индексация. Выплаты некоторых украинцев вырастут более чем на 1 тысячу гривен.

Какие изменения вступили в силу

Показатель нынешней индексации – 1,0796. То есть, выплаты украинцев должны быть проиндексированы на 7,96%.

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Индексации подлежат пенсии:

страховые;

выплаты чернобыльцев;

военные.

Гарантированная пенсионная выплата для неработающих пенсионеров старше 65 лет достигла 3 370 гривен. В соответствии с возрастом минимумы стали такие:

пенсионеры до 70 лет получают не менее 2 980 гривен;

от 70 до 80 лет – 3 240 гривен;

от 80 лет – 3 370 гривен.

Другие неработающие пенсионеры получают минимум 2 725 гривен. Наименьший показатель роста пенсионных выплат в этом году составил – 100 гривен, наибольший 1 500 гривен.

Выплата пересчитанных пенсий производится в определенные пенсионерам даты выплаты,

– отметили в ПФУ

Как выросли выплаты

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос с 2 093 до 2 361 гривен. Вследствие этого выплаты военных пенсионеров выросли так:

минимальная пенсия для лиц с инвалидностью I группы – 15 347 гривен – выплаты выросли на 1 742,5 гривны;

для лиц с инвалидностью II группы – 12 396 гривен – 1 407,75 гривны;

для лиц с инвалидностью III группы – 8 500 гривен – 965,20 гривны;

для участников боевых действий – 4 958 гривен – 562,70 гривны;

пострадавших участников Революции Достоинства – 4 958 гривен – 562,70 гривны.

Правительство изменило порядок начисления пенсионных выплат для военных и участников Революции Достоинства. С изменениями вы можете ознакомиться здесь

Как выросли пенсии участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: