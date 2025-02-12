У кого из пенсионеров не вырастет пенсия, в результате проведения индексации в 2025 году

Новая индексация пенсий запланирована на март. Увеличение коснется большинства граждан. Однако есть и те, у кого выплаты расти не будут.

Какой будет индексация пенсий в 2025 году

Показатель нынешней индексации еще не определен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Эксперты считают, что выплаты могут увеличиться на 10 – 17%. Стоит заметить, что в результате индексации пенсии должны вырасти на минимум 100 гривен. А вот максимальная сумма повышения составит – 1 500 гривен.

Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Под индексацию подпадает именно "чистая" пенсия, то есть выплата без учета надбавок и доплат.

Обратите внимание! Индексация не коснется выплат граждан, вышедших на заслуженный отдых в течение последних 3 лет. Пенсии указанных лиц считаются актуальными и теми, что не нуждаются в увеличении.