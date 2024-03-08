Перечисление денежной помощи: какие еще выплаты изменятся

С 1 марта началась не только пенсионная индексация. Происходит перерасчет и других выплат.

Какие еще выплаты пересчитают

С 1 марта начался перерасчет выплат, которые получают пострадавшие, вследствие несчастных случаев на производствах. Также эти средства предоставляют лицам, имеющим тяжелое заболевание, из-за профессиональной деятельности.

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Страховые выплаты получают и граждане, которые имеют право на эти средства в случае смерти потерпевшего. В ПФУ определили насколько возрастет такая денежная помощь.

В 2024 году коэффициент увеличения ежемесячных страховых выплат составляет 1,0796,

– говорится в сообщении

Как произойдет перерасчет

Этот показатель означает индексацию в размере – 7,96%.

При перерасчете, во внимание берется установленная минимальная заработная плата. С 1 января 2024 года это 7 100 гривен.

Перечисление производится в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, что составляет четыре минимальные заработные платы: 7 100 гривен × 4 = 28 400 гривен,

– объясняют в ПФУ

Минимальное повышение выплат ожидается на уровне 100 гривен. А вот максимальное, достигнет – 1 500 гривен.