Пенсии украинцев могут вырасти: Верховный Суд принял важное решение

В Украине каждый год проводится индексация пенсий, однако "новым" пенсионерам начисляют всего около 100 гривен прибавки. Теперь они могут отсудить полный перерасчет выплат.

Какое решение принял Верховный Суд?

Верховный Суд принял решение, которым признал индексацию пенсий незаконной, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

Смотрите также Пенсии не успевают за ценами: спасает ли индексация выплаты пенсионеров

Решение касается иска украинца, который вышел на заслуженный отдых в 2020 году.

Как и другим "новым" пенсионерам, Пенсионный фонд ежегодно начислял ему около 100-135 гривен надбавки к пенсии.

Тогда пенсионер решил судиться, но получил отказ во всех судах, кроме суда высшей инстанции.

Решение Верховного Суда в его пользу окончательное и не подлежит обжалованию.

Признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области по непроведению индексации пенсии,

– постановил Верховный Суд.

Суд обязал ПФУ заново осуществить индексацию пенсии истца, применив необходимые коэффициенты.

Стоит знать! Кроме того, Пенсионный фонд должен оплатить все судебные издержки пенсионера, которые составили в целом более 4 000 гривен.

Почему решение Верховного Суда важно?

Это решение Верховного Суда важно для тысяч украинцев, которые недавно вышли на пенсию, и для будущих пенсионеров также. Ведь оно создало судебный прецедент.

Суды низших инстанций должны принимать во внимание правовую позицию Верховного Суда по похожим делам.

Это означает, что другие дела о неправильном перерасчете пенсий, назначенных после 2020 года, должны быть рассмотрены в пользу пенсионеров.

Это решение может повлиять на размер пенсии несколько миллионов человек. Речь идет о тех гражданских пенсионерах, которые вышли на пенсию в 2020 году и не получили надлежащей индексации в три последующих года. Только в 2023 году в Украине появилось более 430 тысяч новых пенсионеров,

– отмечает издание.

Важно! Теперь пенсионер может надеяться на новую индексацию пенсии, если Пенсионный фонд начислял доплаты на основе заниженного коэффициента средней заработной платы. Главное, чтобы он мог подтвердить нарушение документально. Однако добиться больших выплат все равно можно только через суд.