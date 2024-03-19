Мартовская индексация: для кого не пересчитали выплаты
Источник:ПФУ
В марте прошла очередная индексация пенсий, которая затронула почти 10 миллионов украинцев. Однако некоторые категории так и не получили свои надбавки.
Кого не коснулась индексация
Поэтому 1 марта выплаты не пересчитали для бывших прокуроров и судей, сообщил бывший сотрудник ПФУ Сергей Коробкин.
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Также есть пенсионеры, которые получают выплаты в размере 10 минимальных пенсий – 23 610 гривен. Это максимальная пенсия в Украине и индексироваться также не будет,
– сказал он.
Чья пенсия больше не будет расти
После мартовской индексации, пенсии для ветеранов, которые получили инвалидность вследствие войны, решили заморозить. Так сложилось, потому что в бюджете не хватает средств на такие соцрасходы.Напомним! Это происходит согласно постановлениям Кабмина: №185 от 23 февраля 2024 года и №656 от 28 июля 2010 года с изменениями.
Пенсии зафиксировали на таком уровне:
- у лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – 15 347 гривен (+1 742,50 гривны после индексации);
- у лиц с инвалидностью вследствие войны II группы – 12 396 гривен (+1 407,75 гривны);
- у лиц с инвалидностью вследствие войны III группы – 8 500 гривен (+965,20 гривны);
- у участников боевых действий – 4958 гривен (+562,70 гривны).