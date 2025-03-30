Индексация пенсий: кому пересчитают выплаты в апреле

С 1 апреля 2025 года предусматривается перерасчет пенсий. Индексация произойдет для лице, которые после назначения или предыдущего перерасчета выплат продолжали работать.

Будет ли индексация пенсий в апреле

Это предусматривает четвертая часть статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Перерасчет пенсии проводится без дополнительного обращения лица в территориальные органы ПФУ:

лицам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяца страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета/ пенсии;

лицам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло не менее двух лет.

Так в 2025 году будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам, которые назначены или пересчитаны в 2023 году. В частности право на перерасчет определяет страховой стаж, который приобретен 1 марта того года, в котором производится перерасчет.

Важно! Действие этой части не распространяется на пенсионеров, которым назначена пенсия за выслугу лет на условиях, предусмотренных Законом Украины "О пенсионном обеспечении", и которые не достигли 60 лет.