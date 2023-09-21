Жизнь покажет: будет ли индексация пенсий в 2024 году
Источник:Укринформ
Из-за возникших на фоне войны экономических сложностей нашего государства актуальным остается вопрос об изменениях в соцвыплатах. В частности, самые старшие украинцы интересуются, будет ли индексация пенсий в 2024 году.
Проведут ли индексацию в 2024 году
Вопреки словам премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что индексация пенсий состоится в 2024 году, Минсоцполитики Оксана Жолнович выразила некоторую неуверенность в этом. Она подчеркнула, что пока это действительно есть в планах, но "жизнь покажет".
Читайте также Имеют ли право работающие пенсионеры на доплатыНапомним! Во время военного состояния индексация выплат может не производиться, как это было в 2022 году.
Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособие по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами
То есть пока есть определенная неопределенность относительно размеров индексации наибольших и наименьших выплат. В условиях войны спрогнозировать такое достаточно затруднительно.
Какое увеличение пенсии заложено в Бюджете-2024
С 1 января 2024 года в Украине вырастет прожиточный минимум на 331 гривну – до 2 920 гривен. Соответственно размер большинства социальных выплат тоже возрастет.
Например, минимальная пенсия повысится до уровня 2 361 гривны. Эти выплаты будут постоянно индексироваться, если пенсионер наработал нужный стаж.Обратите внимание! В документе говорится, что следующая индексация должна состояться, как всегда, в марте. Однако на сколько вырастут пенсии пока неизвестно.
В настоящее время пенсионеры получают следующие выплаты:
- 0,6% пенсионеров получают 1227,80 гривен;
- 10,4% – более 10 000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 21,3% – от 3001 до 4000 гривен;
- 23,2% – от 5001 до 10000 гривен;
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.