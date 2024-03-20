Пенсии по инвалидности пересчитали: какие выплаты поступят в апреле

С 1 марта началась масштабная индексация пенсионных выплат. Вследствие перерасчета изменятся и пенсии лиц с инвалидностью.

Вырастут ли эти выплаты в апреле

Выплаты по инвалидности были проиндексированы в марте. Соответственно, в апреле граждане получат увеличенные пенсии.

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Отдельно были проиндексированы выплаты лиц, имеющих инвалидность и при этом относятся к отдельно определенной категории. В частности для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, минимальные пенсии увеличили так:

для лиц с инвалидностью I группы минимум составляет 14 308,46 гривны;

II группы – 11 446,77 гривны;

III группы – 8 585, 08 гривен.

Гарантированные пенсионные выплаты военнослужащих также были пересчитаны. Теперь их минимальные пенсии, в зависимости от группы следующие:

для лиц с инвалидностью I группы – 15 347 гривен;

ІІ группы – 12 396 гривен;

ІІІ группы – 8 500 гривен;

у участников боевых действий – 4 958 гривен;

у пострадавших в результате участия в Революции Достоинства – 4 958 гривен.

Как назначается группа инвалидности

Степень увечья определяет специальная комиссия. Во внимание принимаются обстоятельства при которых лицо получило инвалидность.

В некоторых случаях специалисты назначают повторную экспертизу. Вследствие этого осмотра, назначенная группа может измениться соответственно, корректируются и выплаты.