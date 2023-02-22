Коснется ли индексация пенсий военных пенсионеров

Индексация пенсий в марте коснется всех категорий пенсионеров, включая военных пенсионеров. В среднем размер пенсий увеличится на 400–700 гривен.

Об этом сообщила министерша Минсоцполитики Оксана Жолнович. По ее словам, пенсия будет проиндексирована для каждого украинского пенсионера вне зависимости от категории.

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То есть если сейчас средняя пенсия составляет около 3500 гривен, то с 1 марта она вырастет до 4200-4500 гривен. Минимальная пенсия после индексации составит 2500 – 3300 гривен.

Уже начали распространяться слухи, все ли могут рассчитывать на повышение. По формуле, определенной действующим законодательством, индексация предусмотрена только для тех категорий, кто получает пенсию выше минимальной. Обычно у людей, имеющих небольшой стаж или небольшой заработок, уже есть определенные гарантии, так сказать, "дотягивания" выплат, которые под индексацию не подпадали. Но в этом году мы понимаем, что инфляция значительно съела доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсий, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам также,

– сообщила Жолнович.

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