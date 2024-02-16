Плюс 1000 гривен к пенсии: кто получит значительное повышение во время индексации

Мартовская индексация пенсий, вероятно, пройдет на уровне 13%. Во время нее размер выплат некоторых украинцев может вырасти на тысячу гривен.

Как произойдет повышение

Во время мартовской индексации будет учитываться только тот размер пенсии, который рассчитывался по формуле. А вот доплаты, в частности государственные гарантии за сверхстаж, учитываться не будет.

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То есть, если человек, которому 65 лет, и он имеет полный стаж, он получает 40% от минималки – 2 840 гривен. Однако, если по формуле его выплаты составляют 2 700 гривен, но он получает вышеуказанную сумму, индексацию ему проведут именно по выплате по формуле.

Как могут вырасти выплаты украинцев

Выплаты украинцев могут проиндексировать на 13%, поэтому прибавка может составить: