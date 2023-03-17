Подняли пенсию на 62 копейки: украинцы жалуются, что "не почувствовали" индексацию
Источник:"Апостроф"
Многие украинцы уже получили обновленные пенсионные выплаты после мартовской индексации. Однако не все получили того, чего ожидали.
На что жалуются украинцы
Украинцы активно комментируют индексацию в соцсетях. В частности, пишут, что не ощутили поднятие пенсионных выплат вообще. Кому-то пенсию якобы подняли всего на 2 гривны, а кому-то и вообще на 63 копейки.
К теме Некоторым пенсионерам доплатят 600 гривен в марте
Комментарии украинцев относительно индексации / Скриншот "Апостроф"
Однако рано разгонять измену. Этому может быть вполне логическая причина. Ведь, во-первых, некоторые категории пенсионеров не подверглись индексации вообще. А, во-вторых, есть такие категории, которым просто нужно дождаться апреля или июля – и их пенсии тоже проиндексируют.
Кому не подняли пенсию в марте
В этом году пенсию проиндексируют для максимально широкой категории людей – 10,5 миллиона человек. Однако следующим категориям нужно еще немного подождать:
- С 1 апреля получат перерасчет пенсии работающие пенсионеры с учетом увеличенного страхового стажа.
- С 1 июля проиндексируют специальные пенсии для ученых, государственных служащих и работников местного самоуправления.
Однако есть и категории пенсионеров, которые совсем не получат повышения пенсии ни в марте, ни позже. Это 4 категории лиц:
- работающие лица, имеющие небольшой страховой стаж и размер пенсии которых достигает 2 100 гривен;
- прокуроры на пенсии;
- лица, получающие пенсию выше максимальной (20 930 гривен);
- получатели ежемесячного пожизненного денежного довольствия.
Напомним, что минимально пенсия вырастет на 100 гривен. Такую надбавку получат пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2020–2022 годах. У них и так относительно более высокие пенсионные выплаты, поэтому их полноценная индексация не коснется.
Другие могут рассчитывать на среднюю индексацию в размере 600 гривен, а максимальную – 1 500 гривен.