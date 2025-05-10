Будет ли индексация пенсий военнослужащим в 2025 году

С 1 марта текущего года состоялся перерасчет пенсий военнослужащим. Также выплаты проиндексировали лицам рядового и начальствующего состава, другим лицам и членам их семей.

Индексация пенсий военным

Речь идет о лицах, которые имеют право на пенсию согласно ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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В частности повышение устанавливается в пределах определенного законодательством максимального размера пенсии. Однако оно не может превышать 1 500 гривен.

Индексация пенсий проводится автоматически. Поэтому пенсионерам, в частности военным, не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Важно! Однако индексации подлежат размеры пенсий военных и членов семей, выплаты которым назначены до 31 декабря 2024 года включительно.