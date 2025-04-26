Индексация пенсий военным: нужно ли им обращаться в Пенсионный фонд

С 1 марта 2025 года в Украине был проведен перерасчет пенсий военнослужащим. Также индексацию провели лицам рядового и начальствующего состава, другим лицам и членам их семей, которые имеют право на пенсию согласно закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Индексация пенсий военных в Украине

Индексации подлежат размеры пенсий военнослужащих и членов семей, выплаты которым назначены до 31 декабря 2024 года включительно, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Об индексации пенсионных выплат в 2025 году рассказала начальница отдела по вопросам назначения и перерасчета пенсий военнослужащих и некоторых других категорий граждан Светлана Бородач. Она отметила, что повышение устанавливается в пределах определенного законодательством максимального размера пенсии, но не может превышать 1 500 гривен.

Важно! Индексация пенсий проводится автоматически, поэтому пенсионерам, в том числе военным, не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.