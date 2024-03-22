Мартовская индексация касается не только пенсий: о каких еще выплатах идет речь

С 1 марта началась плановая индексация. Пересмотрены выплаты не только обычных пенсионеров, но и отдельных категорий граждан, в частности, чернобыльцев.

Кого будет касаться индексация

Под нынешнюю индексацию попали страховые выплаты. То есть пенсии лиц, которые имеют тяжелую болезнь или получили увечье из-за профессиональной деятельности.

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Также подверглись индексации выплаты чернобыльцев. Минимальная пенсия ликвидаторов чернобыльской катастрофы, в зависимости от группы, теперь такая:

лица с инвалидностью I группы имеют не менее 14 308,46 гривны;

II группы – 11 446,77 гривны;

ІІІ группы – 8 585,08.

Изменились и выплаты граждан, которые получили инвалидность, в результате участия в военных действиях. Теперь минимальный размер их пенсий такой:

для лиц с инвалидностью І группы – 15 347 гривен;

II группы – 12 396 гривен;

III группы – 8 500 гривен;

для участников боевых действий – 4 958 гривен.

Какой была мартовская индексация в марте

Показатель нынешней индексации – 1,0796. То есть выплаты граждан были проиндексированы на 7,96%.

Минимально пенсии выросли на 100 гривен, максимальное увеличение составило 1 500 гривен. В среднем пенсионные выплаты увеличились на 397,07 гривны.

Средний размер пенсии, в результате индексации, вырос до