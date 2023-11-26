Уменьшение пенсий в 2024 году: кто из пенсионеров получит пониженные выплаты

Несмотря на то, что большинство пенсионных выплат вырастет в 2024 году, есть граждане, которые наоборот получат меньшие пенсии. Речь идет о пенсионерах, которые имели определенные профессии в прошлом.

Почему будут снижать пенсию

В 2024 году планируется масштабная индексация выплат и введение новой пенсионной бальной системы. Депутат Роксолана Подласа объяснила кому планируют снизить пенсию, сообщает 24 Канал.

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Роксолана Подласа Председатель Комитета по бюджету То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем понижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее.

Подласа говорит, что пенсионная система должна быть отрегулирована. Фактически снизив гигантские выплаты чиновников, появится возможность увеличить пенсию другим.

На сегодня в Украине получают пенсию 10,5 миллионов человек. Из них только 10,4% граждан получают выплаты более 10 тысяч гривен.

Какие уплаты имеют другие украинские пенсионеры сейчас:

0,6% получают до 2 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Сейчас средняя пенсия в Украине – 5 350 гривен. В 2024 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал рост этого показателя до 6 тысяч гривен.