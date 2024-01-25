Индексация пенсий: произойдет ли перерасчет выплат

Во время индексации в марте должен произойти рост пенсионных выплат. Пока что вероятный показатель увеличения пенсий неизвестен.

Когда состоится индексация в 2024 году

Начать индексацию ПФУ планирует с 1 марта. Министр Оксана Жолнович в эфире телемарафона уточнила, что расчеты повышений будут уточняться в середине февраля, когда станут известны все необходимые данные, передает 24 Канал.

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Оксана Жолнович министр социальной политики То есть соответствующие органы статистики должны показать инфляцию за 2023 год, это будет известно ближе к середине февраля, это 50% этого показателя берется Также 50% показателя средней заработной платы за 36 календарных месяцев прошлых.

Жолнович уточняет, что при просчетах индексации используется показатель инфляции за прошлый год. Однако четко назвать эти значения смогут позже

Какой была индексация в 2023 году

Ранее заместитель министра социальной политики Дарья Марчак делала прогноз , что индексация в марте будет иметь показатель 13%.

1 марта 2023 года состоялась масштабная индексация пенсионных выплат. Тогда пенсия граждан выросла как минимум на 100 гривен.

Средний показатель повышения выплат во время прошлогоднего перерасчета составил 579,1 гривны. В общем пенсии украинцев за полгода выросли на ориентировочно 14,9%.