Индексация зарплат в Украине: вырастет ли в ближайшее время оплата труда в Украине

В Украине может претерпеть изменения процесс индексации зарплаты. Дело в том, что в правительстве доработали соответствующий проект постановления. Речь идет о постановлении "О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения".

Что известно об индексации зарплат в Украине?

С постановлением "Об утверждении Порядка проведения индексации денежных доходов населения" можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

Читайте также В Польше резко повышают минималку для определенной сферы: кому повезет

Что вообще такое индексация зарплатыэто некий механизм повышения оплаты труда.

Это дает возможность частично или полностью возместить подорожание потребительских товаров и услуг в стране. Так объяснение предоставляют на сайте Минфина.

Расчет индексации основывается на индексе потребительских цен. Его ежемесячно публикует Госстат.

В общем проект акта предлагает определить механизм начисления индексации в следующих ситуациях:

труд за сверхурочное время;

начисление пособия по безработице за неполный месяц;

обновление пособия по безработице;

рост тарифных ставок, основанный на дополнительных коэффициентах и доплатах непостоянного характера;

назначение стипендии, выплат по безработице в одном месяце с повышением размера;

если происходит переход с одного вида социальной стипендии на другой.

Будет ли подобная индексация в мае?

Возможность начисления индексации возможна тогда, когда индекс потребительских цен превысит порог в 103%. Об этом сообщили в материале Новости.LIVE.

В начале 2026 года произошло обнуление индексации за предыдущий год,

– отметили в материале.

Поэтому относительно права индексации "выпали" первые три месяца года. Возможность осуществить индексацию впервые могла возникнуть в апреле.

Но "немного не хватало" – индекс составлял лишь 101%. Это и есть причина, почему зарплату не индексировали.

Обратите внимание! Новый индекс составил 102,7%. Поэтому ждать индексации в мае также не стоит.

Что еще стоит знать о зарплатах и рынке труда в Украине?

Напомним, что средняя зарплата достигла показателя в 30 356 гривен в марте текущего года. Это на 7,2% выше, чем в феврале текущего года. Самые высокие зарплаты зафиксированы на Киевщине и в столице. Самые низкие показатели демонстрируют Черновицкая и Кировоградская области.

Эксперт Мария Абдуллина говорит, что ситуация на рынке труда в Украине, вероятно, будет напряженной. В частности это происходит из-за усиления кадрового и демографического кризиса. Также повлиял массовый выезд мужчин из страны в возрасте от 18 до 22 лет. Сейчас бизнес активно привлекает к работе женщин, ВПО, старших кандидатов и ветеранов.