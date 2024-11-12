Зарплата военных: проиндексируют ли выплаты в 2025 году

В проекте бюджета на 2025 год не предусмотрены средства на индексацию зарплат военных. Однако деньги на это можно выделить из других программ.

Индексация зарплат военных

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что во время голосования бюджета в первом чтении была ликвидация так называемого дорожного фонда. Он составлял чуть более 43 миллиардов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Ранок.LIVE.

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Его перераспределили, и туда как раз входят некоторые инициативы по повышению оплаты труда учителей с начала того учебного года до тысячи гривен, с начала следующего учебного года – до 2 тысяч гривен,

– сказала она.

На дорожный фонд оставили в размере 12 миллиардов гривен, но еще не известно куда именно они пойдут.

Если это дороги, которые нужны для обороноспособности страны, быстрого вывоза раненых из зоны боевых действий, то, я думаю, Верховная Рада это поддержит. Если эти деньги пойдут на восстановление дорог, чтобы повысить экономическую способность общин – вывозить со складов что-то, торговать, привозить людей на работу – также я считаю это положительным,

– добавила депутат.

По мнению Василевской-Смаглюк, нужно индексировать выплаты военных, например за счет дорожного фонда и других программ.

Я думаю, что в бюджете есть еще много программ, которые можно сократить, например, у нас до сих пор получают зарплату судьи ликвидированных судов. И это огромная проблема законодательства. Некоторые суды были ликвидированы на территории Украины и давно, но судьи продолжают получать зарплату. Они продолжают быть судьями,

– объяснила она.

Вопрос оплаты труда граждан продолжает вызывать значительное беспокойство, поскольку ежегодные суммы достигают десятков миллионов гривен.