Кто будет получать чернобыльскую пенсию

На выплату людям, которые поселились в зоне отчуждения позже, нужно около 15 миллиардов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Согласно обновлений, доплата для неработающих пенсионеров, проживающих в зоне отчуждения, будет осуществляться только если эти люди жили или работали там в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Важно! Те, кто соответствуют этим условиям, получат статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Доплата за проживание в указанных зонах составляет 2 361 гривну.

Кому не будет выплат

Люди, которые после Чернобыльской аварии переехали из зон отселения, не будут получать доплату, даже если потом вернулись или зарегистрировались в этих зонах.

Выплата доплаты прекращается, если лицо оставляет свое постоянное место жительства в этих зонах и регистрирует новое место жительства за их пределами.

Обратите внимание! Для того, чтобы выплачивать доплату, Пенсионному фонду Украины нужно проверить информацию о месте жительства людей, которые получают доплату за проживание в зоне отселения. Это делается через сравнение данных из Единого государственного демографического реестра и других реестров. Также нужно обновить размер доплаты и пенсии в соответствии с этим законом.