Хто отримуватиме чорнобильську пенсію

На виплату людям, які оселились у зоні відчуження пізніше, потрібно близько 15 мільярдів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

Читайте також Умови надання субсидій змінилися: хто тепер зможе розраховувати на допомогу

Відповідно до оновлень, доплата для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зоні відчуження, буде здійснюватися лише якщо ці люди жили чи працювали там у період з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.

Важливо! Ті, хто відповідають цим умовам, отримають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Доплата за проживання в зазначених зонах становить 2 361 гривню.

Кому не буде виплат

Люди, які після Чорнобильської аварії переїхали з зон відселення, не отримуватимуть доплату, навіть якщо потім повернулися або зареєструвалися в цих зонах.

Виплата доплати припиняється, якщо особа залишає своє постійне місце проживання в цих зонах і реєструє нове місце проживання за їх межами.

Зауважте! Для того, щоб виплачувати доплату, Пенсійному фонду України потрібно перевірити інформацію про місце проживання людей, які отримують доплату за проживання в зоні відселення. Це робиться через порівняння даних з Єдиного державного демографічного реєстру та інших реєстрів. Також потрібно оновити розмір доплати та пенсії відповідно до цього закону.