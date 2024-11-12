Індексація зарплат військових

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що під час голосування бюджету в першому читанні була ліквідація так званого дорожнього фонду. Він становив трохи більше 43 мільярдів гривень, передає 24 Канал з посиланням на Ранок.LIVE.

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Його перерозподілили, і туди якраз входять деякі ініціативи з підвищення оплати праці вчителів з початку того навчального року до тисячі гривень, з початку наступного навчального року – до 2 тисяч гривень,

– сказала вона.

На дорожній фонд залишили в розмірі 12 мільярдів гривень, але ще не відомо куди саме вони підуть.

Якщо це дороги, які потрібні для обороноздатності країни, швидкого вивезення поранених із зони бойових дій, то, я думаю, Верховна Рада це підтримає. Якщо ці гроші підуть на відновлення доріг, щоб підвищити економічну спроможність громад – вивозити зі складів щось, торгувати, привозити людей на роботу – також я вважаю це позитивним,

– додала депутатка.

На думку Василевської-Смаглюк, потрібно індексувати виплати військових, наприклад коштом дорожнього фонду та інших програм.

Я думаю, що в бюджеті є ще багато програм, які можна скоротити, наприклад, у нас досі отримують зарплату судді ліквідованих судів. І це величезна проблема законодавства. Деякі суди були ліквідовані на території Україні і давно, але судді продовжують отримувати зарплату. Вони продовжують бути суддями,

– пояснила вона.

Питання оплати праці громадян продовжує викликати значне занепокоєння, оскільки щорічні суми сягають десятків мільйонів гривень.