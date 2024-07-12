Долгосрочная нефтяная сделка с Россией: Индия готовится к подписанию

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проводят совместные переговоры с Россией по заключению долгосрочного соглашения на импорт нефти. Об этом сообщают источники в правительстве Индии.

Переговоры между Индией и Россией уже ведутся

Частные индийские нефтеперерабатывающие компании Nayara Energy и Reliance Industries уже заключили соглашения на импорт российской нефти. Nayara частично принадлежит российской нефтяной компании "Роснефть".

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Отмечается, что страны еще должны окончательно согласовать условия, включая валюту, в которой будут осуществляться платежи за импорт. Собеседник добавил, что индийские частные нефтеперерабатывающие компании могут присоединиться к переговорам со своими государственными коллегами позже.

Совместные переговоры государственных переработчиков с Россией уже ведутся,

– сообщил источник.

По сообщениям, Индии нужны "предсказуемые и стабильные" поставки нефти, поскольку она увеличивает свои нефтеперерабатывающие мощности для удовлетворения растущего спроса на топливо. Россия является главным поставщиком нефти для Индии, которая является третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире.

! Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, которая продается со скидкой. А все потому, что западные страны избегали закупок из-за санкций, которые были наложены на Россию после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.