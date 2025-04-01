На фоне угроз Трампа в отношении России: Индия ищет новых поставщиков нефти

Индийские нефтеперерабатывающие компании поспешили вернуться на рынок в поисках поставщиков нефти. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп пригрозил введением новых санкций против России.

Индия ищет новых поставщиков нефти из-за заявлений Трампа

Это, в свою очередь, вызвало беспокойство относительно возможных перебоев в поставках нефти, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Сейчас государственные компании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. ищут дополнительные поставки с Ближнего Востока, Северного моря и Средиземноморья.

В воскресенье Трамп поднял вопрос о возможном введении вторичных санкций против покупателей российской нефти, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня с Украиной. Эти заявления вызвали рост цен на нефть. Таким образом фьючерсы на эталонную марку West Texas Intermediate (WTI) в понедельник подскочили на 3,1% – больше всего за почти 11 недель.

Индийские нефтепереработчики ищут альтернативные российским поставки на рынке, чтобы уменьшить свою зависимость от Москвы после угроз Трампа. Это заявили трейдеры, которые получили соответствующие тендерные сообщения.

Почему Индия выбрала своим поставщиком Россию? Индия в значительной степени полагалась на более дешевые российские поставки с начала войны в Украине, поскольку Москва начала предлагать нефть по сниженным ценам, чтобы привлечь покупателей после введения западных санкций. В прошлом месяце как государственные, так и частные индийские нефтепереработчики выражали уверенность в своей способности получить всю нужную им российскую нефть после короткого перерыва, вызванного более жесткими санкциями со стороны Вашингтона.

Поставки российской нефти в Индию составляли почти 40% от общего импорта страны в 2024 году. При этом основную часть закупок составляла марка Urals из западных портов России.

Обратите внимание! В последние годы Индия сократила свою зависимость от поставок с Ближнего Востока и Африки благодаря доступу к более дешевым российским сортам нефти.