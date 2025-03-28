Вход запрещен: Индия не пустила в свой порт танкер с российской нефтью

Танкер, который перевозит российскую нефть для Indian Oil Corp., не получил разрешение на вход в местный порт. Причиной стало отсутствие надлежащей документации относительно его мореходной пригодности.

Индия не пустила в свой порт танкер с российской нефтью

Судно Andaman Skies, которое ходит под флагом Гондураса, построенное в 2004 году, загрузило 767 000 баррелей в Мурманске 24 февраля, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Оно должно было осуществить разгрузку в Вадинаре 30 марта. Об этом свидетельствуют данные Kpler.

Согласно индийским правилам, танкеры, которым более 20 лет, должны иметь сертификат мореходной годности. Он должен быть выдан членом Международной ассоциации классификационных обществ или органом, уполномоченным местным регулятором.

Судно имело сертификацию от местной консалтинговой компании Dakar Class. Однако она не признается индийскими властями.



Почему Индия важна для России?

Впрочем, Andaman Skies не входит в список судов, против которых США ведут борьбу из-за перевозки российской нефти, хотя оно находится под санкциями британских властей. Индия является важным направлением является важным направлением для морских поставок российской нефти после вторжения страны-агрессора в Украину в 2022 году. Потоки импорта страны тщательно отслеживаются рынком, поскольку многие суда попали под санкции.Впрочем, Andaman Skies не входит в список судов, против которых США ведут борьбу из-за перевозки российской нефти, хотя оно находится под санкциями британских властей.

По состоянию на сейчас судно находится в Аравийском море между Оманом и Индией, все еще полностью загружено. Судя по данным об отслеживании судов, оно остановило движение.

Обратите внимание! В прошлом году судно получило разрешение на вход в индийский порт, поскольку на тот момент ему еще не исполнилось 20 лет.

