Российские нефтяные танкеры под ударом: Индия будет искать альтернативы из-за санкций США

Американские санкции таки имеют влияние на мировой нефтяной рынок. Следовательно, Индия планирует отказаться от нефтяных танкеров, которые попали под санкции США.

Российские нефтяные танкеры под санкциями

Индийский чиновник сообщил, что танкеры, попавшие под санкции, не смогут разгружаться. Исключение сделают для судов, застрахованных до 10 января, если они успеют разгрузиться до 12 марта, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Чиновник, пожелавший остаться анонимным из-за чувствительности вопроса, заявил, что последствия санкций станут заметными через два месяца. А речь идет именно о.: