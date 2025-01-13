Российские нефтяные танкеры под ударом: Индия будет искать альтернативы из-за санкций США
13 января 2025, 18:32Читати новину українською
Американские санкции таки имеют влияние на мировой нефтяной рынок. Следовательно, Индия планирует отказаться от нефтяных танкеров, которые попали под санкции США.
Российские нефтяные танкеры под санкциями
Индийский чиновник сообщил, что танкеры, попавшие под санкции, не смогут разгружаться. Исключение сделают для судов, застрахованных до 10 января, если они успеют разгрузиться до 12 марта, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Чиновник, пожелавший остаться анонимным из-за чувствительности вопроса, заявил, что последствия санкций станут заметными через два месяца. А речь идет именно о.:
- Поставках нефти: ОПЕК имеет резерв в 3 миллиона баррелей в день, а другие поставщики, такие как США, Канада, Бразилия и Гайана, могут быстро увеличить объемы.
- Альтернативные соглашения: Индийские нефтепереработчики уже ведут переговоры о долгосрочных контрактах с поставщиками с Ближнего Востока и рассматривают возможность привлечения дополнительных объемов в зависимости от рынка.
- Скидки: Если поставки нефти станут ограниченными, Индия может потерять скидки на российскую нефть.
- Россия: Вероятно, Россия найдет способы продолжить поставки нефти в Индию.
- Сертификация: Индийские банки будут требовать подтверждения происхождения нефти, чтобы избежать работы с поставщиками под санкциями.