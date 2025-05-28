Рекордный уровень импорта: Индия активно закупает нефть у России

Танкеры, попавшие под санкции Соединенных Штатов, появились в сложной морской цепи поставок. Он транспортирует российскую нефть в Индию.

Несмотря на санкции Индия покупает рекордное количество российской нефти

Она сейчас имеет рекордный импорт сырья из России, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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На прошлой неделе примерно миллион баррелей нефти сорта Sokol с Дальнего Востока России доставили на индийский нефтеперерабатывающий завод. Половина этого объема была загружена после двух перевалок с танкера на танкер.

Одна из них состоялась с участием судна,, которое находящегося под санкциями США. Другие санкционированные США суда также перегружали нефть Sokol, которая должна быть доставлена в следующем месяце.

Всегда будет элемент просчитанного риска в импорте российской нефти Индией, но нефтеперерабатывающие заводы в основном действовали осторожно. По сути, их нельзя обвинить в том, как транспортируется нефть,

– сказала Вандана Хари, основательница Vanda Insights в Сингапуре.

Обратите внимание! Индия ранее заявляла, что суда под санкциями США не смогут разгружать свои грузы в стране. В то же время правительство премьер-министра Нарендры Моди также отмечал, что придерживается только ограничений, введенных ООН, и не выполняет санкций, наложенных отдельными странами или блоками.

Что еще известно о поставках российской нефти в Индию

Bloomberg пишет, что в конце марта танкер класса Афрамакс Viktor Titov, который был внесен в санкционный список Минфина США в январе, загрузил около 500 000 баррелей нефти Sokol в российском порту Де-Кастри. А вблизи порта Козьмино он осуществил перевалку на танкер Night Glory.

Это судно (также класса Афрамакс) направилось к водам вблизи Малайзии, где перегрузило нефть на судно класса Суезмакс Cordelia Moon. Оно разгрузилось на нефтеперерабатывающем заводе в Джамнагаре на западе Индии в конце мая.

Night Glory и Cordelia Moon находятся под санкциями Великобритании, но не Соединенных Штатов.

Обратите внимание! Другие танкеры под санкциями США также участвовали в торговле, включая Captain Kostichev и Victor Konetsky, согласно данным Kpler.