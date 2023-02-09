Инфляция в январе составила 0,8%: какие продукты подорожали

В январе 2023 года инфляция составила 0,8% по сравнению с декабрем. В годовом исчислении она сократилась с 26,6% до 26% к январю предыдущего года.

Базовая инфляция в январе составила 0,7% по сравнению с декабрем, а за год составила 23,3%.

Базовая инфляция является изменением уровня цен. При ее измерении по расчетам ожидаются сезонные и другие ожидания временных цен.

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Какие продукты подорожали

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего подорожали овощи и фрукты – на 6,4% и 4,4% соответственно. На 2,0-0,5% выросли цены на яйца, молоко, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в том числе на табачные изделия – на 1,2%, алкогольные напитки – на 0,5%.

В годовом исчислении больше всего выросли в цене фрукты – на 77%, а также яйца – на 73,3%.

Какие товары подешевели

В то же время, на 3,3–0,2% подешевели продукты переработки зерновых, рис, сало, сахар. Одежда и обувь подешевели на 5,1%, в том числе одежда – на 5,9%, обувь – на 4,2%. При этом за год цены на одежду и обувь подорожали на 3%.

Цены на услуги

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,2% произошел в первую очередь за счет удорожания амбулаторных услуг на 2,5% и услуг больниц – на 2,3%.

Цены на транспорт снизились на 0,1% из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,0%. В то же время, на 3,2% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте. В годовом исчислении транспортные услуги подорожали на 41%.

Удорожание услуг образования на 1,1%, главным образом, обусловлено ростом платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 11,2%.

Какой будет инфляция в следующие месяцы