Замедлится ли инфляция в Украине и как влияют на экономику успехи ВСУ
В Европейском Союзе впервые более чем за год снизилась инфляция. Это произошло по ряду причин, в частности из-за уменьшения цен на энергоносители.
Об этом 24 каналу рассказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. По информации Eurostat, индекс потребительских цен за ноябрь в еврозоне составил 10%, в то время как в октябре он был на уровне 10,6%.
Обратите внимание Будет ли повышение учетной ставки и официального курса: прогноз политики НБУ
Повлияет ли замедление инфляции в Европе на Украину
Амелин объяснил, что на такие изменения уровня инфляции повлияли 2 фактора.
- Во-первых, в Европе снизились цены на энергоносители. К примеру, у Германии есть почти 99% запланированных запасов газа, поэтому для них сегодня изменение цен на газ и энергоносители не является критическим фактором для увеличения или уменьшения инфляции.
- Во-вторых, Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США повысили учетную ставку, что также повлияло на уменьшение инфляции.
Инфляция в Украине отчасти связана с европейскими показателями. Однако, как рассказал директор экономических программ Украинского института будущего, на инфляцию в нашем государстве в основном влияют не монетарные факторы.
В Украине инфляция – следствие войны. Наибольшие проблемы – сокращение украинской экономики и сокращение предложения – возникли из-за разрушенных компаний, нарушения логистических цепочек. Поэтому снижение инфляции в Европе будет иметь определенное влияние на Украину, но не такое, как нам бы этого хотелось.
Он добавил, что у Украины впереди большая работа по восстановлению экономики.
Как на украинскую экономику влияет контрнаступление ВСУ
В начале полномасштабного вторжения России в Украину эксперты прогнозировали падение украинского ВВП на 40 – 45%. Некоторые ожидали проседания на рекордные 50% и даже 60%. Однако в последние 2 месяца прогнозы значительно улучшились.
В частности, в НБУ сообщили о сокращении ВВП на 32%. По словам директора экономических программ Украинского института будущего, на смену прогнозов повлияло соглашение об экспорте зерна, а также контрнаступление ВСУ.
Более того, успехи украинской армии влияют на план украинских компаний и инвесторов. Я знаю несколько примеров, когда некоторые компании начали, а некоторые – продолжают инвестировать в создание новых производств. Это очень хороший фактор, потому что это дает оптимизм,
– подчеркнул Амелин.
Он добавил, что оптимизм в бизнесе – очень важный момент, зависящий от успехов ВСУ.
Анатолий Амелин рассказал о сокращении экономики Украины из-за войны: смотрите видео
Последние новости экономики: коротко
- По прогнозам аналитиков, до конца текущего года Нацбанк не изменит официальный курс 36,5 гривны за доллар. Однако в следующем году украинская валюта может ослабнуть.
- С 1 декабря растет прожиточный минимум, а соответственно и соцвыплаты, которые к нему привязаны. Так что ряд категорий пенсионеров ожидает повышение выплат. Изменится и порядок предоставления субсидий.
- В ЕС планируют создать структуру для управления замороженными российскими активами и инвестирования, а прибыль направить на восстановление Украины. Для этого должны быть разработаны законные механизмы.