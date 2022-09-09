Более сдержанная, чем прогнозировали в НБУ: какая ситуация с инфляцией в Украине

В августе ценовая динамика была более сдержанной, чем прогнозировали в Нацбанке. На это повлиял ряд факторов, в том числе снижение цен на топливо, удешевление нефти и налаживание логистики.

Ситуация с инфляцией в Украине

В августе уровень инфляции достиг 23% годовых по сравнению с 22,2% в июле. Регулятор также подчеркнул, что, несмотря на это, инфляционное давление все еще остается значительным, прежде всего из-за последствий войны, в том числе разрушения производств и нарушения логистики.

Достойно внимания Как не встретить криптомошенников

Напомним, в НБУ прогнозируют, что к концу года инфляция составит 30% годовых. Уровень инфляции показывает рост общего уровня цен, что отражает понижение покупательной способности валютной единицы.

Эффекты войны, в том числе разрушение производств и логистики, и в дальнейшем оказывают определяющее влияние на цены почти всего потребительского набора товаров и услуг. Ухудшение инфляционных ожиданий также оказывает давление на цены в сторону роста. Это, в частности, отражается в достаточно высоком спросе на товары долгосрочного использования и на иностранную валюту,

– говорится в заявлении НБУ.

Дополнительный вклад в инфляционное развитие имело и июльское повышение официального курса гривны к доллару на 25%. В Нацбанке считают, что в дальнейшем инфляционные процессы будут оставаться управляемыми.

Что будет сдерживать инфляцию

Фиксация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Напомним, что правительство зафиксировало тарифы до конца войны. В НБУ заверили, что, несмотря на высокие мировые цены на энергоносители (газ, электроэнергию), их стоимость для населения будет оставаться неизменной, поэтому влияние этого фактора на инфляционную динамику будет ограничено.

на жилищно-коммунальные услуги. Напомним, что правительство зафиксировало тарифы до конца войны. В НБУ заверили, что, несмотря на высокие мировые цены на энергоносители (газ, электроэнергию), их стоимость для населения будет оставаться неизменной, поэтому влияние этого фактора на инфляционную динамику будет ограничено. Торможению инфляционных процессов будет способствовать и дальнейший рост доходности депозитов и ОВГЗ в национальной валюте. Повышение привлекательности гривневых сбережений позволит снизить спрос на иностранную валюту и товары долгосрочного использования, считают в НБУ.

Интересно Как украинцам не потерять 30% зарплаты из-за инфляции и чего ждать поближе к зиме

Что будет с ценами до конца года: прогноз экспертов

По мнению руководителя отдела аналитики Libertex Group Андрея Шевчишина, продолжат расти в цене горюче-смазочные материалы. Удорожание газа приведет, в частности, к росту расходов тепличных агропредприятий, которые в холодное время года используют отопительный газ. Следовательно, возрастут цены на тепличную агропродукцию.

Из-за обесценивания гривны подорожают импортные товары, в частности электроника. А вот что касается хлеба, то причин для беспокойства нет. "Зерна в этом году в Украине достаточно, есть проблемы с площадями для его хранения", – объясняет эксперт.

Что касается уровня роста цен в прошлом месяце, то доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило считает, что он будет несколько ниже, поскольку появились местные овощи и фрукты. "Вместе с тем он подчеркивает, что есть важная тенденция – ассортимент ухудшился, а цены выросли".

Тот факт, что в условиях длительной войны мы имеем достаточно умеренные темпы инфляции, нормальный уровень товарного предложения, отсутствие какого-либо нормирования распределения и продажи потребительских товаров, свидетельствует о высокой дееспособности украинской экономики, организованности предпринимательской активности. А возникающие дефициты динамично закрываются путем импорта, с незначительным уровнем подорожания,

– констатирует Жалило.