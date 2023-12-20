Еврозона переживает замедление инфляции: новый двухлетний минимум

В Еврозоне наблюдается замедление темпов инфляции. Изменения в инфляционных показателях могут оказать значительное влияние на потребительские цены и финансовые рынки.

Инфляция в ноябре замедлилась до 2,4% в годовом исчислении и достигла самого низкого уровня с 2021 года. Для сравнения, в октябре инфляция в еврозоне была на уровне 2,9%.

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В то же время потребительские цены в ноябре – наоборот увеличились на 2,4% в годовом исчислении. Тем не менее, все еще характеризуются минимальными темпами с июля 2021 года.

Какая экономическая ситуация в Еврозоне

Несмотря на существенное снижение инфляции, темпы роста потребительских цен в регионе – все еще остаются выше целевого показателя Европейского центрального банка – в размере 2%.

Самые низкие темпы инфляции зафиксированы в Бельгии (-0,7%) и Италии (0,7%), наибольшие – в Словакии (6,9%) и Хорватии (5,5%). В Германии она составила 2,3%, во Франции – 3,8%.

Потребительские цены в еврозоне в ноябре снизились на 0,6% по отношению к предыдущему месяцу. В частности:

расходы на энергоносители упали на 11,5% , в то время как в октябре зафиксировали падение на 11,2%;

, в то время как в октябре зафиксировали падение на 11,2%; еда, алкоголь и табачная продукция снизилась до 6,9% ;

; стоимость услуг снизилась до 4% в ноябре, в то время как в октябре показатель был 4,6%;

в ноябре, в то время как в октябре показатель был 4,6%; на 2,9% - неэнергетических промышленных товаров.

Даже после исключения нестабильных энергоносителей и продовольственных товаров из расчета инфляции, ценовое давление снизилось до уровня 3,6%, что является самым низким показателем с апреля 2022 года, и ниже предыдущих прогнозов на 3,9%.