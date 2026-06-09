Инфляция в мае замедлилась: что происходит с ценами в Украине

В мае текущего года инфляция на потребительском рынке Украины составила 0,9% (это против 1,4% в апреле). Но если сравнивать с маем прошлого года, то она составляет 8,2%.

Что происходит с инфляцией в Украине

Рост потребительских цен в Украине замедлился, о чем свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В частности, были зафиксированы следующие показатели:

в апреле – 1,4%;

в марте – 1,7%;

в феврале – 1%.

Итак, что происходит с ценами в стране? В мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли – на 1,2%. Больше всего (на 11,1%) подорожали именно фрукты.

На 1,2 – 6,4% выросли цены на такие товары:

продукты переработки зерновых;

хлеб;

подсолнечное масло;

макаронные изделия;

рыбу и продукты из рыбы;

безалкогольные напитки;

говядину;

сахар.

Яйца продемонстрировали значительное снижение в цене – на 15,3%. Кроме того, на 0,2-1,7% снизились цены на овощи, молоко, свинину, масло и сало.

В то же время цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,9%, в частности:

на табачные изделия – на 2,1%;

на алкогольные напитки – на 1,6%.

А вот одежда и обувь подешевели на 1,8%, в частности:

обувь – на 2%;

одежда – на 1,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,7%. Главная причина – из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 2,7%. К тому же выросла цена на топливо и масла на 0,6%.

С мая 2025 года продукты питания подорожали на 7,5%. Больше всего – на рыбу и продукты из рыбы (+21,1%), хлеб и хлебопродукты (+19,2%), масло подсолнечное (+18,9%) и яйца (+10,4%).

Однако известно и о снижении цен. За год подешевели овощи (на 16,8%), сахар (на 10,3%) и масло (на 0,6%).

Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий с мая 2025 года увеличились на 16,2%.

Цены на транспорт выросли на 20%.

Услуги связи подорожали на 16%.

Обратите внимание! Базовая инфляция составила 0,7% в месячном выражении и 7,9% в годовом.

Что еще следует знать об инфляции и экономике

Напомним, что в апреле 2026 года потребительские цены выросли на 1,4%. В то же время инфляция в Украине в годовом измерении увеличилась на 8,6%.

Ожидается, что замедление роста для ВВП Украины составляет до 1% в 2026 году и 0,8% в 2027 году. Однако Россия имеет несколько худший прогноз.

Прогнозируемый рост экономики для Кремля составляет 0,5%. Но в 2027 году ожидают уже 0,8%.