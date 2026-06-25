Ни Трамп, ни топливо: новый "двигатель" стремительно разгоняет инфляцию в США

Тарифные войны президента США Дональда Трампа пока утихли, а цены на бензин после заключения мирного соглашения с Ираном постепенно снижаются. Однако инфляция в США ускорилась, получив новый катализатор.

Что толкает инфляцию вверх

Масштабное строительство дата-центров для искусственного интеллекта в США начинает быстро подталкивать цены вверх на все — от электроники до коммунальных услуг, пишет The Wall Street Journal.

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Сегодня ведущие компании вкладывают беспрецедентные средства в развитие инфраструктуры для ИИ. По оценкам аналитиков FactSet, общие расходы всего пяти корпораций составляют 741 миллиард долларов:

Alphabet;

Amazon;

Meta Platforms;

Microsoft;

и Oracle.

В общей сложности менее чем за полгода 2026 года они потратили на ИИ-инфраструктуру на 75% больше средств, чем в прошлом году.

Куда уходят все эти деньги? Хотя большинство разговоров сосредоточено на том, что может делать ИИ, сама инфраструктура на удивление физическая,

– объясняет экономист Колумбийского университета Стин Ван Ньювербург.

Почему ИИ разгоняет инфляцию

Дело в том, что дата-центры для ИИ требуют сложного вычислительного оборудования, систем охлаждения, электрических и оптоволоконных кабелей, а также резервных генераторов для предотвращения перебоев.

Однако высокий спрос на оборудование для этих центров уже привел к резкому удорожанию ключевых компонентов. А поскольку эти товары используются не только в сфере ИИ, цены растут во всех секторах.

Например, игровые консоли, автомобили и другая электроника также нуждаются в чипах памяти и накопителях, в то время как их стоимость растет. В результате Nintendo, Microsoft и Sony уже повысили цены на свои устройства. Следующей, как ожидается, подорожает продукция Apple.

Опрос Национальной ассоциации бизнес-экономики США показал, что 81% респондентов ожидают роста инфляции в течение следующего года из-за развития ИИ,

Первые признаки уже появляются в статистике:

цены на компьютерное программное обеспечение и аксессуары в США выросли примерно на 15% за год;

оптовые цены на электронные компоненты — на 27%.

И хотя многие специалисты убеждены, что ИИ в перспективе может снизить инфляцию благодаря росту производительности, в ближайшие годы искусственный интеллект, напротив, будет поддерживать её на высоком уровне.

Таким образом, искусственный интеллект не только меняет технологии и рынок труда, но и всё больше влияет на цены. Пока США вкладывают миллиарды долларов в развитие ИИ, простые американцы могут столкнуться с новой волной подорожания товаров и услуг.

Напомним, из-за высоких цен на топливо инфляция в США достигла 4,2% в мае. Это самый высокий показатель роста за последние три года — с апреля 2023 года.