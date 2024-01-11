Темпы инфляции замедлились: в 2023 году цены в Украине выросли

В 2023 г. темпы инфляции в Украине замедлились до 5,1%. По сравнению с предыдущими годами это очень низкий показатель, в последний раз рост цен был на таком же уровне в 2020 году.

Уровень инфляции в Украине

В декабре цены выросли на 0,7%, тогда как за предыдущие два месяца показатели составляли 0,5 и 0,8%. Из-за высоких темпов роста в начале года среднегодовая инфляция составила 12,9%.

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В 2023 году цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 4%. Среди них больше всего:

мясо и мясопродукты – на 12,4%;

масло – на 9,9%;

молоко – на 9,7%;

алкоголь и табачные изделия – на 9,6%;

одежда и обувь – 6,3%.

Также есть продукты, значительно подешевевшие:

подсолнечное масло – 14,9%;

яйца – 9,5%;

сахар – 5,8%.

Что еще выросло в цене

предметы домашнего обихода и бытовая техника – на 0,7%;

здравоохранение – на 8,7%;

транспорт – на 3,2% (в частности, горючее – на 2,7%);

цены на связь – на 1,5%;

образование – на 12,8%;

рестораны и гостиницы – на 13,0%;

разные товары и услуги – на 11,3%.

Так же подорожали жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 12,8%.