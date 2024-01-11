Темпы инфляции замедлились: в 2023 году цены в Украине выросли
11 января 2024, 10:51Читати новину українською
Источник:Государственной службе статистики
В 2023 г. темпы инфляции в Украине замедлились до 5,1%. По сравнению с предыдущими годами это очень низкий показатель, в последний раз рост цен был на таком же уровне в 2020 году.
Уровень инфляции в Украине
В декабре цены выросли на 0,7%, тогда как за предыдущие два месяца показатели составляли 0,5 и 0,8%. Из-за высоких темпов роста в начале года среднегодовая инфляция составила 12,9%.
Читайте также Зарплаты уже растут: как изменится оплата труда в 2024 году
В 2023 году цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 4%. Среди них больше всего:
- мясо и мясопродукты – на 12,4%;
- масло – на 9,9%;
- молоко – на 9,7%;
- алкоголь и табачные изделия – на 9,6%;
- одежда и обувь – 6,3%.
Также есть продукты, значительно подешевевшие:
- подсолнечное масло – 14,9%;
- яйца – 9,5%;
- сахар – 5,8%.
Что еще выросло в цене
- предметы домашнего обихода и бытовая техника – на 0,7%;
- здравоохранение – на 8,7%;
- транспорт – на 3,2% (в частности, горючее – на 2,7%);
- цены на связь – на 1,5%;
- образование – на 12,8%;
- рестораны и гостиницы – на 13,0%;
- разные товары и услуги – на 11,3%.