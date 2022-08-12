Инфляция в Украине стремительно выросла: что происходит с ценами

Инфляция в июле превысила 22% годовых, что меньше прогноза Нацбанка. Регулятор объяснил это более медленным ростом стоимости горючего и цен на фрукты и отдельные овощи.

Уровень инфляции в Украине

В июле этого года инфляция в Украине выросла до 22,2% годовых, а цены в месячном исчислении выросли на 0,7%. Рост инфляции, прежде всего, обусловлен последствиями террористических действий россии и временной оккупации отдельных территорий. Как следствие, нарушились цепи поставок, разрушены производственные мощности и инфраструктура.

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Рост потребительских цен в июле оказался медленнее, чем прогнозировал Национальный банк. По прогнозу НБУ, инфляция будет ускоряться до конца текущего года и начнет снижаться в начале 2023 года.

– говорится в комментарии НБУ.

Как выросли цены на продукты

Цены на обработанные продовольственные товары увеличились до 22,6% годовых.

увеличились до 22,6% годовых. Цены на сырые продукты питания увеличились до 37,5% годовых.

, сдерживают рост цен фиксация тарифов на газ и тепло, а также частичное налаживание цепей поставки.

В июле дорожали мясные и рыбные продукты, сливочное масло, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Выросли цены на подсолнечное масло на фоне ожиданий активизации экспорта и его высокой стоимости на мировых рынках.

Крупы дорожали быстрее в июле — из-за исчерпания запасов и сокращения поставок. Возобновился рост стоимости яиц, что объясняется увеличением производственных издержек бизнеса, в том числе на энергию. Стремительно ускорилось подорожание свинины из-за сокращения поголовья свиней.

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Яйца в июле подорожали на 8,7%, а мясо и мясопродукты – на 1,5%.

Благодаря расширению предложения, в том числе со стороны домохозяйств, рост цен на семенные овощи и фрукты был медленнее, чем ожидал НБУ.

Услуги и непродовольственные товары

Рост стоимости услуг ускорился до 14,9% годовых. Возрастала стоимость услуг, связанных с ремонтом жилья, на фоне значительного спроса граждан, вернувшихся в свои места проживания, и дефицита отдельных расходных материалов и рабочей силы.

Увеличился рост стоимости непродовольственных товаров до 11,7% годовых. Речь идет об автомобилях, товарах для дома, электроне, фармацевтических товарах и товарах личного ухода. Снижение цен на одежду и обувь замедлилось.

Это связано как с исчерпанием старых запасов и ограниченным снабжением через дорогу на логистику, так и с реализацией отложенного спроса на фоне постепенного возвращения граждан в свои места жительства. Частичное влияние оказала коррекция официального курса доллара НБУ .

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