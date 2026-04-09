Инфляция в Украине не стоит на месте: что больше всего выросло в цене в марте 2026 года

В марте текущего года инфляция на потребительском рынке в Украине ускорилась – до 1,7%. В то же время в феврале она составляла 1%, а еще в январе – 0,7%.

В то же время в марте 2025 года она была на уровне 7,9%, о чем сообщили в Госстате.

Базовая инфляция в марте 2026 года по сравнению с февралем составила 1,5%, с мартом 2025 года – 7,1%,

– говорится в сообщении.

В частности, в марте текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3%. Больше всего подорожали яйца – на 7,7%.

Также ощутимо увеличились цены на подсолнечное масло (3,3%), фрукты (2,4%) и хлеб и хлебопродукты (2,0%).

В то же время стали дешевле сахар (-1,0%), макаронные изделия (-0,2%) и масло (-0,1%).

Также существенно изменились в цене обувь и одежда – они выросли на 11,8% и 12,0% соответственно в марте 2026 года.

Содержание и ремонт жилья "добавили" 0,6%, уборка мусора – 0,5%, услуги по управлению многоквартирными домами – 0,3%.

Следует также отметить изменения в области транспорта - 6,0%. Причиной является подорожание топлива и масел на 13,2%, а также увеличение стоимости проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте – на 8,2% и 6,0% соответственно.

А в сфере связи цены выросли на 2,5% – в основном из-за повышения тарифов на мобильную связь на 3,8%.

Напомним! В частности, в феврале текущего года инфляция тоже росла. Если сравнивать с январем 2026 года, инфляция на потребительском рынке составила 1%, но против февраля 2025 года аж 7,6%. Об этом писали в Государственной службе статистики.

