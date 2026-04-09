Що відбулося з інфляцією у березні?

Водночас у березні 2025 року вона була на рівні 7,9%, про що повідомили у Держстаті.

Читайте також Перемир’я не врятує економіку: ЄС попереджає про небезпечний сценарій

Базова інфляція в березні 2026 року порівняно із лютим становила 1,5%, із березнем 2025 року – 7,1%,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема у березні поточного року ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше подорожчали яйця – на 7,7%.

Також відчутно збільшилися ціни на соняшникову олію (3,3%), фрукти (2,4%) та хліб і хлібопродукти (2,0%).

Водночас стали дешевшими цукор (-1,0%), макаронні вироби (-0,2%) та масло (-0,1%).

Також суттєво змінилися у ціні взуття та одяг – вони зросли на 11,8% та 12,0% відповідно у березні 2026 року.

Утримання та ремонт житла "додали" 0,6%, прибирання сміття – 0,5%, послуги з управління багатоквартирними будинками – 0,3%.

Слід також відзначити зміни у галузі транспорту - 6,0%. Причиною є подорожчання палива та мастил на 13,2%, а також збільшення вартості проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті – на 8,2% і 6,0% відповідно.

А у сфері зв’язку ціни зросли на 2,5% – здебільшого через підвищення тарифів на мобільний зв’язок на 3,8%.

Нагадаємо! Зокрема у лютому поточного року інфляція теж зростала. Якщо порівнювати з січнем 2026 року, інфляція на споживчому ринку становила 1%, але проти лютого 2025 року аж 7,6%. Про це писали у Державній службі статистики.

Що ще слід знати про інфляцію?