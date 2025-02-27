Инфляционная разница в США и Европе достигает рекорда

Трейдеры, отслеживающие грядущие изменения инфляции, прогнозируют наибольшую за последние три года разницу в росте цен между США и еврозоной. На это могут повлиять разные факторы, в частности таможенная политика и расходы на оборону.

Рекордная разница

Разрыв между доходностью облигаций США и еврозоны не полностью отвечает ожиданиям аналитиков, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Основными причинами инфляционного разногласия между США и еврозоной эксперты называют:

Различия в экономическом росте между регионами.

Возможны таможенные угрозы, которые могут повлиять на торговлю.

Снижение цен на энергоносители в Европе на фоне потенциального мирного разрешения конфликта в Украине.

Впрочем, инвесторы учитывают и другие факторы, в частности:

Слабые экономические показатели США, которые могут замедлить инфляционное давление.

Возможно увеличение расходов на оборону в европейских странах., что может увеличить потребительские цены в регионе.

Заметьте! В общем, ситуация на финансовых рынках остается нестабильной., и инвесторы внимательно следят за дальнейшим развитием экономической ситуации в обоих регионах

Что это значит для рынков

Несмотря на снижение показателей инфляции в обоих регионах, разрыв между ними достиг самого высокого уровня с начала 2022 года. Казначейские облигации США показывают понижение доходности, что отражает слабые экономические данные и сомнения в темпах экономического роста.

В отличие от этого, в еврозоне доходность облигаций остается более стабильной, несмотря на ожидаемое падение инфляции.

Любопытно! Индекс потребительских цен в США может составлять около 2, 8%, что является небольшим понижением от текущих 3%. В еврозоне прогнозируют более резкое падение инфляции – из 2, 5% к 1, 9%.