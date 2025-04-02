Допустили ошибку: инфографика о количестве безработных в Украине содержит ложные данные

Инфографику, где указано, что в Украине 1,3 миллиона безработных, распространяет немало украинских Telegram-каналов. Они ссылаются на проект UA War Infographics.

Информация о безработных в Украине является ошибочной

Однако эти данные являются ошибочными, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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На самом деле при создании инфографики в контент-маркетинговом агентстве TopLead допустили ошибку. Однако не указано, где именно агентство ошиблось.

Мы сделали ошибку в инфографике по безработице. Приносим извинения. В ближайшее время опубликуем обновленную инфографику с верными данными,

– говорится в сообщении.

Что известно об инфографике? Украинскими Telegram-каналами распространяется инфографика, где указано, что в Украине сейчас около 1,3 миллиона безработных лиц. Сообщается, что эти данные зарегистрированы за 2024 год, а больше всего людей, которые не работают, находятся в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Важно! Центр стратегических коммуникаций отметил, что Россия может использовать предварительно ошибочные данные для дальнейшего создания фейков и дискредитации украинской власти.